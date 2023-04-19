Kahramanmaraş'ta köpek kazaya neden oldu: 4 ölü, 4 yaralı | Video
Kahramanmaraş'ta sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı araç, karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Kazada, 3’ü aynı aileden olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti 4 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri yapılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri de otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.
Kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.
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