Video Yaşam Kahramanmaraş'ta polise "Artistliğiniz kime ya" diyen kadın bu kez güzellik merkezinde olay çıkardı | Video

Kahramanmaraş'ta polise "Artistliğiniz kime ya" diyen kadın bu kez güzellik merkezinde olay çıkardı | Video

Kahramanmaraş'ta polise
13.01.2021 | 13:31

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Kahramanmaraş’ta maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polise, “Artistliğiniz kime ya" diyerek tepki gösteren ve 11 ay önce de kentte bir çay bahçesinde kendini uyaran garsona kızarak, ortalığı birbirine katan kadın bu kez bir güzellik merkezinde olay çıkarttı.

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Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesindeki bir güzellik merkezine yaşandı. İddiaya göre, güzellik merkezine gelen Gülcan Ç, bir süre oturduktan sonra maskesini çıkarttı. Daha sonra iş yeri çalışanları tarafından uyarılan kadına yeni maske verildi. Bu sırada söylenerek yerine oturan kadın maskeyi çenesinin altına taktı. Gülcan Ç, iş yeri yetkilisi ile konuştuktan sonra parasının iadesini istedi. Bir süre tartışmanın ardından dışarı çıkarılan kadın, olay yerine gelen polis ekipleriyle de tartıştı. Gülcan Ç, daha sonra kadın polislerle karakola götürüldü.


"Yaşanan olay kameralarda"
Yaşanan olay iş yeri güvenlik kamerasınca görüntülenirken, iş yeri çalışanları da o anları cep telefonu kameraları tarafından kayıt altına aldı. Güzellik merkezinin Gülcan Ç, hakkında şikayetçi olduğu belirtildi.


Geçtiğimiz aylarda korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayanlara yönelik denetim yapan polis ekipleri, maske takmayan Gülcan Ç.'yi uyardı. Maske takmamakta ısrar eden Gülcan Ç.'den polis kimlik istemiş, birden agresifleşen kadın, "Vermiyorum kardeşim gel de al" diyerek polislere zorluk çıkarmıştı. Daha sonra karakola götürülen ve karakol önünde telefonla Eshabil isminde bir arkadaşını arayarak, 'Eshabil yetiş beni karakola getirdiler' sözleriyle gündeme olmuştu.


Hakkında adli ve idari işlem yapılan kadının daha öncede bir çay bahçesinde ortalığı birbirine kattığı ve agresif hareketleriyle dikkat çekmişti.

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