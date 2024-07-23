Kaldırım taşı yerinden çıkınca olanlar oldu! Kaza anı kamerada | Video 23.07.2024 | 15:57 Adana'da iki genç kız kaldırım taşının kalması sonucu motosiklet ile yere çakıldı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay Çukurova İlçesi bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımdan motosiklet ile giden iki genç kız taşın kalkması sonucu kaza yaptı. Kaza anında genç kızlar motosikletin takla atması sonucu yere çakıldı. Kaza bir işletmenin güvenlik kamerasına yansırken motosiklette bulunan iki genç kız hafif şekilde yaralandı.Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.