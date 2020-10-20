Kanada seyahati ABD tarafından engellenen Canan Songür: "Frankfurt'ta mahsur kaldım" | Video

Kanada'da yaşayan çocuklarını ziyaret için 16 Ekim günü İstanbul'dan yola çıkan Songür, aktarma yapacağı Frankfurt Havalimanı'na vardığında beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Evlatlarının ziyaretine gitmek isterken terörist muamelesi ile karşı karşıya kalan Songür'ün Toronto uçağına binmesi engellendi. 'Uçamazsın' cevabını alan Songür'e uçuşunu yapacağı Air Canada yetkilileri, ABD'nin uçuşa izin vermediğini söyledi.

Kanada seyahati ABD tarafından engellenen Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği Başkanı Canan Songür'ün yaşadığı sorun Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle çözüldü. Toronto'ya inişi sırasında çektiği bir videoyu paylaşan Songür "Sağ salim ulaştım hamdolsun. Dua ve desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kanada'da yaşayan çocuklarını ziyaret için 16 Ekim günü İstanbul'dan yola çıkan Songür, aktarma yapacağı Frankfurt Havalimanı'na vardığında beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Evlatlarının ziyaretine gitmek isterken terörist muamelesi ile karşı karşıya kalan Songür'ün Toronto uçağına binmesi engellendi. 'Uçamazsın' cevabını alan Songür'e uçuşunu yapacağı Air Canada yetkilileri, ABD'nin uçuşa izin vermediğini söyledi. Songür, şöyle dedi:



"ABD hava sahasından geçsem bile benim sabıka kaydım, işlediğim bir suç yok. Duruma anlam veremedim. Dört yıl önce Kanada'dan Türkiye'ye gelirken de benzer sorunla karşılaşmıştım ancak bir saat içerisinde sorun çözülmüştü."

"ABD benim gerekçe göstermeden seyahat özgürlüğümü engelledi. Müslüman olduğum ve ABD'nin her zaman Müslümanlara karşı ayrımcı tavır içerisinde bulunmasından dolayı başıma böyle bir durum geldiğine inanıyorum. Ortada çok bariz bir insan hakkı ihlali var. Buna karşı duruş sergilemek, başka insanların aynı duruma maruz kalmamasını istiyorum."

DIŞİŞLERİ DEVREYE GİRDİ VE SORUN ÇÖZÜLDÜ

ABD'li yetkililerin cevabını beklemek üzere bir gün Frankfurt'ta kalan Songür'ün yaşadığı sorun ise Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesi ile çözüldü. ABD tarafından engellenen Kanada seyahati ile ilgili sorunun Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer'in çabalarıyla çözüme kavuştuğunu sosyal medya hesabından duyuran Songür, Toronto'ya inişi sırasında çektiği bir videoyu da paylaşarak "Sağ salim ulaştım hamdolsun. Dua ve desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Songür, yaşananlar üzerine SABAH'ın Frankfurt'taki bürosunu ziyaret ederek sesini duyurmak istemişti.