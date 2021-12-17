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OTOMATİK OYNAT
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Kanser hastalarını mağdur ettiler! | Video 17.12.2021 | 22:36
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Kuyumcuda soygun girişimi: İş yeri sahibi öldürüldü | Video 17.12.2021 | 22:35
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Telefonu böyle çaldı... Kısa sürede yakaladılar | Video 17.12.2021 | 21:14
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Adana’da bir otomobil öğrencilere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 17.12.2021 | 18:17
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İstanbul’da son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 70’i buldu | Video 17.12.2021 | 16:51
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Sultangazi'de araçtan sokağa kurşun yağdırdılar | Video 17.12.2021 | 16:05
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Karabük’te sis ve kar yağışı etkili oluyor | Video 17.12.2021 | 15:30
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Isparta'da merdivenaltı kaçak alkol operasyonu | Video 17.12.2021 | 15:30
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Havlamasına kızdı, engelli köpeğe sopayla işkence etti! | Video 17.12.2021 | 15:07
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Tavşanlı'da otomobil hırsızları kıskıvrak yakalandı | Video 17.12.2021 | 15:00
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Bursa’ya yağmur yağdı, kazalar art arda geldi | Video 17.12.2021 | 14:34
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İçinde 100 bin lira olan çantayı çaldılar. O anlar kamerada | Video 17.12.2021 | 14:32
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Isparta’da trafik kazası: 3 yaralı | Video 17.12.2021 | 14:07