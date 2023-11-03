Kapadokya’nın zirvesini yılın ilk 10 ayında 270 bin kişi ziyaret etti | Video
Dünyanın en büyük doğal gökdeleni niteliğinde olan ve Kapadokya’nın zirvesi konumundaki Uçhisar kalesini yılın ilk 10 ayında 270 bin kişi ziyaret etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:03
Öğretmeni döven taksici: “Ben dövmedim kendi kendini dövmüş” | Video 03.11.2023 | 10:50
01:28
02:59
01:25
Aracın tamponunda 8 kilo 736 gram esrar ele geçirildi | Video 03.11.2023 | 09:23
00:59
"Narkogüç" operasyonlarında 1 ton 100 kg uyuşturucu ele geçirildi | Video 03.11.2023 | 09:23
00:52
Eve pencereden girerek hırsızlık yapan şahıs yakalandı 02.11.2023 | 18:24
01:00
03:45
Tunca Nehri dibi gördü | Video 02.11.2023 | 15:52
01:45
05:53
Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı gözaltında | Video 02.11.2023 | 14:53
00:09
00:56
Müşteri gibi girdi, cep telefonunu böyle çaldı | Video 02.11.2023 | 14:53
06:34
Dilan Polat ve Engin Polat'ın arabaları Emniyet'e çekildi | Video 02.11.2023 | 14:31
00:33
01:57
Büyükçekmece'de bazanın altından ceset çıktı! | Video 02.11.2023 | 14:29
03:12
00:16
01:57
Başakşehir'de kontrolden çıkan İETT otobüsü kaza yaptı | Video 02.11.2023 | 14:09
01:13
Diyarbakır’da adliyeye sevk edilen 132 kişi tutuklandı | Video 02.11.2023 | 14:04
00:42
İzmir'de yasa dışı silah ticareti yapan çete çökertildi | Video 02.11.2023 | 13:47