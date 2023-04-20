Video Yaşam Kapıkule’den giriş yapan tırda milyonlarca kaçak malzeme ele geçirildi | Video
Kapıkule’den giriş yapan tırda milyonlarca kaçak malzeme ele geçirildi | Video

Kapıkule’den giriş yapan tırda milyonlarca kaçak malzeme ele geçirildi | Video

20.04.2023 | 12:21

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda, 7 milyon 100 bin lira değerinde 11 bin 400 adet elektronik sigara ve 335 adet oto yedek parçası ele geçirildi.

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Kapıkule Gümrük Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir tır şüpheli olarak belirlendi. Söz konusu araç, gümrük tescil işlemlerinin ardından x-ray taramasına yönlendirildi.

Tarama görüntülerinde dorsede şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç hangara alındı ve fiziki aramaya tabi tutuldu. Yapılan arama sonucunda, beyan edilen eşya listesinde olmadığı belirlenen çok sayıda elektronik sigara ve oto yedek parçası olduğu görüldü.

Gerçekleştirilen eşya tespit çalışmaları sonucu aracın dorsesinde toplam 11 bin 400 adet elektronik sigara, 305 adet oto far modülü ve 30 oto araç şarj dinamosu ele geçirildi. Yakalanan kaçak eşyanın piyasa değerinin 7 milyon 100 bin lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmaya Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.

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