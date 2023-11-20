Kar ve tipiden araçlar yolda kaldı | Video
Bayburt'ta kar ve tipinin etkili olduğu yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşandı.
Kara yolları ekipleri güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütmesine rağmen ağır tonajlı araçların makaslama yaparak yolu kapatmaları üzerine uzun araç kuyrukları oluştu.
Kar ve tipi ilerleyen saatlerde etkisini azaltırken yollarda karla mücadele çalışmaları sürüyor.
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