Video Yaşam Kar ve tipiden araçlar yolda kaldı | Video
Kar ve tipiden araçlar yolda kaldı | Video

Kar ve tipiden araçlar yolda kaldı | Video

20.11.2023 | 08:26

Bayburt'ta kar ve tipinin etkili olduğu yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

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Gece saatlerinde başlayan kar yağışı dolayısıyla Bayburt - Erzurum kara yolunun 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde, Sivas - Erzincan kara yolu 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidinde ve Tercan - Erzurum arasında bulunan 2 bin 50 rakımlı Tepebaşı Geçidi'nde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.
Kara yolları ekipleri güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütmesine rağmen ağır tonajlı araçların makaslama yaparak yolu kapatmaları üzerine uzun araç kuyrukları oluştu.

Kar ve tipi ilerleyen saatlerde etkisini azaltırken yollarda karla mücadele çalışmaları sürüyor.

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