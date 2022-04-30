Karabük'te şişecam işletmesinde korkutan yangın! | Video

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Karabük’ün Eflani ilçesinde bulunan şişecam işletmesinde LNG boşaltımı sırasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangına müdahale etmek isteyen tanker sürücüsünün ellerinde ve kollarında yanıklar oluştu.
Soğutma çalışmaları devam ederken, yangında doğalgaz tankının vanaları ile tanker aracında maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.