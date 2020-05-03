Video Yaşam Karantinada kalan Azranur’a doğum günü sürprizi | Video

Karantinada kalan Azranur’a doğum günü sürprizi | Video

Karantinada kalan Azranur’a doğum günü sürprizi | Video
03.05.2020 | 19:27
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Yurt dışından getirilerek korona virüs tedbirleri kapsamında Erzurum’da karantina altına alınan Türk vatandaşlarından Azranur için doğum günü sürprizi düzenlendi.

Nijer, Mali, Hırvatistan ve Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilerek korona virüs tedbirleri kapsamında Erzurum'da karantina altına alınan vatandaşlara yurtlarda çalışan personellerin sürprizleri devam ediyor.

Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü personelleri, Nurettin Topçu Yurdunda karantinada bulunan ve doğum günü olan Azranur isimli genç kızın doğum gününü pastayla kutladı. Karşılaştığı sürpriz karşısında mutlu olan Azranur ise çalışanlara ve kendisine bu sürprizi hazırlayanlara teşekkür etti.

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