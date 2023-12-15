Video Yaşam Kartal'da otomobil sürücüsünün kaza yapıp kaçtığı anlar kamerada | Video
Kartal'da otomobil sürücüsünün kaza yapıp kaçtığı anlar kamerada | Video

Kartal'da otomobil sürücüsünün kaza yapıp kaçtığı anlar kamerada | Video

15.12.2023 | 10:13

KARTAL'da otomobil sürücüsü yolda yürüyen 1 yaya ile 2 araca çarptı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, yere düşen yaya ayağa kalkarak, kazaya tanık olanlarla sürücüyü yakalamaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, saat 11.00 sıralarında Kartal'da meydana geldi. Caddede hızla ilerleyen otomobil sürücüsü, yolda yürüyen 1 yaya ile 2 araca çarptı. Yere düşen adam, otomobil sürücüsünün çarptığı 2 araç arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu.Sürücü ise caddede geri giderek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bu sırada yerden kalkan yaya ve kazaya tanık olan mahalle sakinleri kaçan sürücüyü yakalamaya çalıştı.Sürücü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Elazığ’da toprağa gömülü vaziyette 14 kilo esrar ele geçirildi | Video 00:28
Elazığ’da toprağa gömülü vaziyette 14 kilo esrar ele geçirildi | Video 15.12.2023 | 11:17
Tam 62 yıl öncesine ait! İşte İngiliz gezginin İstanbul’da çektiği piknik görüntüleri | Video 01:59
Tam 62 yıl öncesine ait! İşte İngiliz gezginin İstanbul'da çektiği piknik görüntüleri | Video 15.12.2023 | 10:47
‘Oğlum kenardan git’ dedi, 5 yerinden böyle bıçaklandı | Video 02:20
‘Oğlum kenardan git’ dedi, 5 yerinden böyle bıçaklandı | Video 15.12.2023 | 10:54
Otomobille motosikletin çarpıştığı feci kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü | Video 01:49
Otomobille motosikletin çarpıştığı feci kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü | Video 15.12.2023 | 10:44
Osmaniye’de ’Narkogüç39’ operasyonunda 5 kişi tutuklandı | Video 01:27
Osmaniye’de ’Narkogüç39’ operasyonunda 5 kişi tutuklandı | Video 15.12.2023 | 10:21
Kartal’da otomobil sürücüsünün kaza yapıp kaçtığı anlar kamerada | Video 02:06
Kartal'da otomobil sürücüsünün kaza yapıp kaçtığı anlar kamerada | Video 15.12.2023 | 10:13
Adana’da uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı | Video 00:46
Adana’da uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı | Video 15.12.2023 | 10:14
Kafes-18 Operasyonunda 20 şüpheli adliyede | Video 02:36
Kafes-18 Operasyonunda 20 şüpheli adliyede | Video 15.12.2023 | 09:53
DEAŞ’a fon sağlayan şüphelilere operasyon: 9 gözaltı | Video 01:35
DEAŞ'a fon sağlayan şüphelilere operasyon: 9 gözaltı | Video 15.12.2023 | 09:43
Bahçelievler’de, park halindeki otomobil alev aldı | Video 03:44
Bahçelievler'de, park halindeki otomobil alev aldı | Video 15.12.2023 | 09:11
Şişli’de taksi durağı ve otomobile silahlı saldırı! | Video 02:47
Şişli’de taksi durağı ve otomobile silahlı saldırı! | Video 15.12.2023 | 09:20
Kadıköy’de 5 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası otobüs kamerasına yansıdı | Video 02:04
Kadıköy'de 5 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası otobüs kamerasına yansıdı | Video 15.12.2023 | 09:10
Bahçelievler’de park halindeki otomobil alev alev yandı | Video 03:04
Bahçelievler’de park halindeki otomobil alev alev yandı | Video 15.12.2023 | 09:10
Malatya’da seyir halindeki araç alev alev yandı | Video 00:40
Malatya'da seyir halindeki araç alev alev yandı | Video 15.12.2023 | 09:10
Amasya’da boğa saldırısı can aldı...O anlar kamerada 00:43
Amasya'da boğa saldırısı can aldı...O anlar kamerada 14.12.2023 | 21:24
İstanbul’da gün batımında gökyüzü kızıla boyandı, ortaya mest eden manzara çıktı 03:36
İstanbul'da gün batımında gökyüzü kızıla boyandı, ortaya mest eden manzara çıktı 14.12.2023 | 21:24
Şeytanın aklına gelmeyecek zulayı narkotik köpeği çözdü | Video 02:15
Şeytanın aklına gelmeyecek zulayı narkotik köpeği çözdü | Video 14.12.2023 | 16:42
17 yaşındaki Kader’in hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:21
17 yaşındaki Kader'in hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 14.12.2023 | 14:46
Tarihi Süleymaniye Mahallesi’nde mezarlığa büyük saygısızlık | Video 03:43
Tarihi Süleymaniye Mahallesi’nde mezarlığa büyük saygısızlık | Video 14.12.2023 | 14:46
FETÖ hükümlüsü elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı | Video 00:18
FETÖ hükümlüsü elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı | Video 14.12.2023 | 14:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA