Katiliyle yan yana! Şişli'deki apartmanda öldürülen Beril Varol'un bu görüntüleri yürekleri yaktı | Video

İstanbul Şişli Fulya'da bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Şahısların ölüm nedeni ile ilgili araştırmalar sürüyor. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme yapıyor. İddiaya göre eski kız arkadaşının evine giden Yavuz Selim B.'nin (32) önce kız arkadaşı Beril Varol'u (27) ardından yeni erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Ömer A.'yı (29) öldürdüğü, son olarak da kendi canına kıydığı belirtildi. Beril Varol'un İBB'de çalışan mühendis olduğu öğrenildi. Yavuz Selim B.'nin yapacağımı yaptım artık yaşamamın anlamı yok diye not bıraktığı iddia edildi. Katil Yavuz Selim B. ve Beril Varol'un bu görüntüleri ise yürekleri dağladı.