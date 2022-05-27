Katiliyle yan yana! Şişli'deki apartmanda öldürülen Beril Varol'un bu görüntüleri yürekleri yaktı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:44
02:50
Bingöl'de 7 yaşındaki çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı | Video 27.05.2022 | 14:45
02:30
Otomobil üzerine devrilen ağaçtan dut topladılar | Video 27.05.2022 | 14:46
01:37
01:25
TIR parkında akaryakıt kaçakçılığı operasyonu | Video 27.05.2022 | 14:14
00:31
İstanbul'a gelen turist kafilelerine dadanan hırsızlar yakalandı | Video 27.05.2022 | 14:37
00:30
Kahvehanede çay içerlerken tavan çöktü: 1’i ağır, 2 kişi yaralandı | Video 27.05.2022 | 14:37
02:30
01:16
00:37
01:23
00:57
01:04
02:38
1959 model aracını yıllar sonra garajından çıkardı | Video 27.05.2022 | 12:24
00:23
00:10
Kafeden 15 bin TL’lik televizyon çaldı, 300 TL’ye hurdacıya sattı | Video 27.05.2022 | 12:14
01:25
01:21
06:32
02:50
Emekli maaşı kadar nafaka ödüyor: Maaşından 25 TL kalıyor | Video 27.05.2022 | 11:38
İstanbul Şişli Fulya'da bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Şahısların ölüm nedeni ile ilgili araştırmalar sürüyor. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme yapıyor. İddiaya göre eski kız arkadaşının evine giden Yavuz Selim B.'nin (32) önce kız arkadaşı Beril Varol'u (27) ardından yeni erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Ömer A.'yı (29) öldürdüğü, son olarak da kendi canına kıydığı belirtildi. Beril Varol'un İBB'de çalışan mühendis olduğu öğrenildi. Yavuz Selim B.'nin yapacağımı yaptım artık yaşamamın anlamı yok diye not bıraktığı iddia edildi. Katil Yavuz Selim B. ve Beril Varol'un bu görüntüleri ise yürekleri dağladı.