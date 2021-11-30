Kayseri'de kaçırılan genç kızı vatandaşların ihbarı kurtardı | Video

Kayseri'de 17 yaşındaki Ç.G, iki kişi tarafından kaçırıldı. Otomobilden inerek kaçan genç kızı döverek otomobile bindirmeye çalışan şüpheliler, diğer sürücülerin tepkileri üzerine otomobillerini bırakarak yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen genç kızın ailesi ise öfkelerini şüphelilerin otomobilinden çıkardı

Merkez Melikgazi İlçesi Mimarsinan Köprülü Kavşak üzerinde genç bir kızın iki kişi tarafından dövülerek zorla otomobile bindirilmeye çalışıldığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Diğer sürücülerin tepkisi üzerine otomobili yol üzerinde bırakan şüpheliler yanlarına genç kızı da alarak yaya olarak kaçtı.17 yaşındaki Ç.G olduğu anlaşılan genç kızın ailesinin, kızlarının Ömer K ve Resul Ş, tarafından zorla alı konulduğu yönünde polise ihbarında bulundukları ortaya çıktı. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi bölgede arama çalışması başlattı.Olay yerine gelen Ç.G'nin ailesi ise öfkesini şüphelilerin yol üzerine terk ettikleri otomobilden çıkarttı. Aile fertlerinin otomobile saldırması üzerine polis olay yerine takviye ekip istedi. Kaçan Ömer K, Resul Ş, ile kaçırılan Ç.G polis tarafından kısa sürede bulundu.Ç.G'nin ailesi şüphelilerden şikayetçi olmak için polis merkezine götürülürken, Ç.G'yi kaçıran iki şüpheli ise ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.Olay yeri inceleme ekipleri otomobilde ve araç içerisinden çıkan Müslüm Gürses CD'si üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Araçta ayrıca bira kutularını olduğu görüldü.Şüphelilerin otomobili daha sonra çekici ile emniyet otoparkına çekildi. Ömer K ve Resul Ş, polis merkezine götürülürken Ç.G ise çocuk şube polislerine teslim edildi.