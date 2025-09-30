Kayseri'de korkunç olay! 12 yaşındaki üvey oğlu tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti | Video
Kayseri’nin Talas ilçesinde 12 yaşındaki üvey oğlu tarafından bıçaklanan adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan H.P., kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.P.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:19
01:25
Patenle kayarak iş yeri kurşunladı! O anlar kamerada | Video 29.09.2025 | 15:53
02:27
Köpeği çalmak isteyen şüpheli ile polis kovalamacası kamerada | Video 29.09.2025 | 15:53
01:30
04:01
02:56
Komşusunun evinden çaldığı altınları kuyumcuda sattı | Video 29.09.2025 | 14:28
08:46
Kedi besleme kavgasında komşusunun burnunu kırdı | Video 29.09.2025 | 14:28
00:51
Sivas Kangal Termik Santrali’nde yangın | Video 29.09.2025 | 13:16
03:14
03:12
00:52
Türk çift Roma’da hırsızlık kurbanı oldu | Video 29.09.2025 | 13:16
00:40
00:21
Arnavutköy’de trafikte taşlı saldırı kamerada | Video 29.09.2025 | 09:44
01:09
01:50
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza | Video 29.09.2025 | 09:25
06:02
Manisa'da feci kazada otomobil ikiye bölündü: 5 ölü, 6 yaralı | Video 29.09.2025 | 08:59
00:52
537 kişiyi, 984 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi | Video 29.09.2025 | 08:59
01:42
Uzun namlulu silahla oto galeriyi taradılar | Video 29.09.2025 | 08:59
00:53
Ankara'da pazarda 1 kişinin pompalı tüfekle vurulduğu kavga kamerada | Video 29.09.2025 | 08:59