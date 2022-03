Kayseri'de vatandaşlara Alzheimer'i anlattılar | Video

Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şubesi, her platformda vatandaşlara Alzheimer hastalığını tanıtmak için etkinlikler düzenliyor. Okullarda, mahallelerde AVM'ler de stant kurarak bu sinsi hastalığa karşı bilgilendirme yapan dernek üyeleri, hastalıkla ilgili farkındalık oluşturuyor.

Bir alışveriş merkezinde Alzheimer etkinliği düzenleyen Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Doç. Dr. Murat Gültekin ve dernek üyeleri hastalıkla ilgili vatandaşlara broşür dağıttı.

"ALZHEİMER RİSK FAKTÖRLERİNİ TOPLUMA TANITMAK İSTİYORUZ"

Amaçlarının bu sinsi hastalığa karşı toplumu bilinçlendirip eğitmek olduğunu belirten Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Doç. Dr. Murat Gültekin; "Her Çarşamba derneğimizde hasta ve hasta yakınlarına eğitim seminerleri düzenliyoruz. Alzheimer risk faktörlerini topluma tanıtmak istiyoruz. Risk faktörlerini eğer bir kişi doğru bir şekilde düzeltirse Alzheimer hastalığından yüzde 40 oranında kaçınmış olur. Nedir bu risk faktörleri örneğin sigara içmek, alkol almak, depresyona girmek, işitme azlığı, az eğitim almış olmak, hiper tansiyon gibi problemleri orta yaştan itibaren azaltırsa 65 yaşına geldiğimizde Alzheimer hastalığı riskini azaltmış oluruz. Alzheimer hastalığının en büyük risk faktörü yaşın ilerlemesi. 65 yaşında toplumda görülme sıklığı yüzde 5-6 dır. Ama 90 yaşına geldiğinizde yaklaşık 3 kişiden biri Alzheimer oluyor. Geçtiğimiz yapılan araştırmaya göre Türkiye'de 65 yaş üstü yaşayan insanların oranı yüzde 9 buçuk. Bu oran her geçen gün artacak. 2080 ılına geldiğimizde her 4 kişiden biri 65 yaş üstü olacak.

ALZHEİMER KADINLARDA İKİ KAZ FAZLA GÖRÜLÜYOR

Alzheimer hastalığından korunmak için yapılması gerekenleri de sıralayan Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Doç. Dr. Murat Gültekin; "Özellikle göbek çevremiz büyük olmayacak. Zihinsel ve sosyal olarak aktif olunması gerekiyor. Psikiyatrik hastalıklardan özellikle depresyondan uzaklaşmamız gerekiyor. Genellikle bir Alzheimer hastasının yakını olanlar bize gelip başvuruyorlar. Genellikle bizim gözlemimiz emeklilik dönemine gelen kişiler doğru bilgilenmek için bize başvuruyorlar önceki yıllara göre bu hastalıkla ilgili farkındalık biraz daha arttı. Türkiye artık insanların yaşı artıyor. Kadınlar yaklaşık 82 yaşı erkekler 79 yaş yaşıyor. Alzheimer kadınlarda iki kat daha sık görülüyor" dedi.

Alzheimer en çok unutkanlıkla ortaya çıktığını belirten Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Doç. Dr. Murat Gültekin, bu yüzden doğru bilgilendirmeler ve farkındalık oluşturmak için belediyelerle ortak projeler yaptıklarını ve okullara da giderek bu hastalığı anlattıklarını söyledi.