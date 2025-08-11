Kaza sonrası küfredip bıçak çekti, tutanak tutmadan kaçtı | Video
İstanbul’da seyir halindeki bir sürücü, sağ şeritten gelip sola dönüşe geçen başka bir araçla "kör nokta" kaynaklı sürtüşme yaşadı. İddiaya göre kazaya karışan sürücü araçtan inerek karşı tarafa küfürler savurdu, bıçak gösterip "Seni bulacağım, arabamı yaptıracaksın" diyerek tehdit etti. Şahıs, kaza tespit tutanağı tutulmasına izin vermeden olay yerinden uzaklaştı. O anlar, cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:26
Sancaktepe'de 4 dakikalık hırsızlık turu kamerada | Video 11.08.2025 | 11:16
01:01
Kaza sonrası küfredip bıçak çekti, tutanak tutmadan kaçtı | Video 11.08.2025 | 11:16
00:26
Arnavutköy’de düğün için toplanan grup havaya ateş açtı | Video 11.08.2025 | 10:20
02:29
Yaren leyleğin depremi hissettiği anlar kamerada | Video 11.08.2025 | 10:20
02:32
Yalova'da tatil sitesi mali kurulunda arbede kamerada | Video 11.08.2025 | 10:20
02:05
02:19
01:13
08:05
01:24
Çanakkale’de tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı | Video 10.08.2025 | 16:31
00:53
Mersin Limanı'nda 587 kilogram esrar ele geçirildi | Video 10.08.2025 | 15:35
09:57
00:43
00:51
Bidon tartışmasında 70 yaşındaki kadını böyle darp ettiler | Video 10.08.2025 | 13:29
00:40
00:15
Çeşme-Sakız seferinde gemi kazası | Video 10.08.2025 | 13:29
01:23
Ters dönen araçtan çıkan kadın oturup Kuran’ı Kerim okudu | Video 10.08.2025 | 13:29
00:47
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın | Video 10.08.2025 | 12:34
01:04
Aracına binerken öldürüldü! Cinayet anı kamerada | Video 10.08.2025 | 12:34