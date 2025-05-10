Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Saniye Yılmaz'ın son anları kask kamerasında | Video
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet sürücüsü Saniye Yılmaz'ın, beton mikserine çarparak hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.
Sosyal medyada motosiklet üzerine içerikler üreterek ünlenen genç kadının cenazesi, dün Kirazpınar Mahallesi Hz. Ömer Camisinde kılınan namazın ardından Pelitli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan, kazaya ilişkin yeni görüntü de ortaya çıktı. Saniye Yılmaz'ın kask kamerasına yansıyan görüntüde, genç kadının kazadan saniyeler önce motosikletiyle seyir halinde olduğu görülüyor. Görüntü, beton mikserine çarptıktan sonra aniden kesiliyor.
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