Kazada yaralanan alkollü ve ehliyetsiz sürücünün hastane firarı cezaya engel olamadı | Video
Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonetle ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü hastaneye kaldırılırken, kamyonetin sürücüsü başka biri gösterilmeye çalışıldı ancak güvenlik kamerası kayıtları devreye girince gerçek ortaya çıktı. Kamyonet sürücüsü tedavisi tamamlanmadan hastaneden ayrılsa da alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından toplam 20 bin 444 TL ceza uygulandı.
KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ BAŞKA BİRİSİ OLARAK GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILDI
Kazanın ardından kamyonet sürücüsü olarak başka bir kişi gösterilmek istense de, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından kamyoneti kullanan kişinin Mustafa S. olduğu belirlendi. Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan kontrolde 46 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı belirlenen Mustafa S.'nin, tedavisi tamamlanmadan ve görevlilere haber vermeden hastaneden ayrıldığı belirtildi.
20 BİN 444 TL CEZA
Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri, Mustafa S.'ye alkollü ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 12 bin 254, araç sahibine de sürücü belgesiz birisine araç kullandırmaktan 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 20 bin 444 TL para cezası uyguladı.
Öte yandan, kaza anıysa iş yeri güvenlik kameralarına yansıdı.
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