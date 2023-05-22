Video Yaşam Kazada yaralanan alkollü ve ehliyetsiz sürücünün hastane firarı cezaya engel olamadı | Video
Kazada yaralanan alkollü ve ehliyetsiz sürücünün hastane firarı cezaya engel olamadı | Video

Kazada yaralanan alkollü ve ehliyetsiz sürücünün hastane firarı cezaya engel olamadı | Video

22.05.2023 | 14:51

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonetle ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü hastaneye kaldırılırken, kamyonetin sürücüsü başka biri gösterilmeye çalışıldı ancak güvenlik kamerası kayıtları devreye girince gerçek ortaya çıktı. Kamyonet sürücüsü tedavisi tamamlanmadan hastaneden ayrılsa da alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından toplam 20 bin 444 TL ceza uygulandı.

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Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa S.'nin kullandığı 07 KU 383 plakalı kamyonet ile Mehmet Ali Özdemir'in kullandığı ticari taksi kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tekeri kopan kamyonet kaldırımda bulunan trafik lambasına çarparak durabilirken ticari taksi cadde üzerindeki kuyumcu mağazasının duvarına çarparak durabildi. Araçlarda ve iş yerinde hasar meydana geldiği kazada kamyonet sürücüsü Mustafa S. ile kamyonette yolcu olarak bulunan Songül Çiftçi yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ BAŞKA BİRİSİ OLARAK GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILDI
Kazanın ardından kamyonet sürücüsü olarak başka bir kişi gösterilmek istense de, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından kamyoneti kullanan kişinin Mustafa S. olduğu belirlendi. Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan kontrolde 46 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı belirlenen Mustafa S.'nin, tedavisi tamamlanmadan ve görevlilere haber vermeden hastaneden ayrıldığı belirtildi.

20 BİN 444 TL CEZA
Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri, Mustafa S.'ye alkollü ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 12 bin 254, araç sahibine de sürücü belgesiz birisine araç kullandırmaktan 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 20 bin 444 TL para cezası uyguladı.

Öte yandan, kaza anıysa iş yeri güvenlik kameralarına yansıdı.

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