Kazaya sebebiyet verdi, kazazedelere "Nasılsınız?" dedikten sonra kaçtı | Video
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kazaya sebebiyet veren sürücü, karşı tarafa "Nasılsınız?" diye sorduktan sonra olay yerinden kaçtı. Alkollü sürücü polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, kaza anı araç kamerasına yansıdı.
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