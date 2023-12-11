Video Yaşam Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn, bu kez milyonluk elektrikli aracın direksiyonuna geçti | Video
Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn, bu kez milyonluk elektrikli aracın direksiyonuna geçti | Video

Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn, bu kez milyonluk elektrikli aracın direksiyonuna geçti | Video

11.12.2023 | 13:44

Kullandığı araçlarla adından söz ettiren 4 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, bu kez de değeri 25 milyonun üzerinde olan elektrikli otomobili kullandı. Sosyal medyada ‘Ehliyet için 14 yıl daha beklemen gerekiyor Zayn’ notu ile yapılan paylaşıma beğeni yağdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu sınır tanımıyor. Kullandığı araçlarla gündeme gelen ve yaşıtları oyuncaklarla oynarken pistin tozunu attıran Zayn'ı dünya genelinde milyonlar izliyor. Zayn, bu kez ise evlerinin bahçesinde değeri 25 milyonun üzerinde olan elektrikli otomobilini kullandı. O anlar, minik yeteneğin adına açılan sosyal medya hesabından; 'Ehliyet için 14 yıl daha beklemen gerekiyor Zayn' notu ile paylaşıldı. Paylaşılan video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Öte yandan, Zayn'ın boyundan büyük araçları adeta oyuncak bir araç gibi rahat kullanması da dikkatlerden kaçmıyor.
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