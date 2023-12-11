Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn, bu kez milyonluk elektrikli aracın direksiyonuna geçti | Video
Kullandığı araçlarla adından söz ettiren 4 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, bu kez de değeri 25 milyonun üzerinde olan elektrikli otomobili kullandı. Sosyal medyada ‘Ehliyet için 14 yıl daha beklemen gerekiyor Zayn’ notu ile yapılan paylaşıma beğeni yağdı.
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