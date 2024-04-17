Kendini "Superman" zanneden genç, yürekleri ağza getirdi | Video 17.04.2024 | 12:19 Bursa'da seyir halindeki otomobilin camından sarkan genç, kendini "Superman" zannederken yürekleri ağza getirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kendini süper kahraman olan "Superman" zanneden genç seyir halindeki otomobilin camı açarak kapının üzerine oturdu. "Superman" gibi kolunu ileriye doğru uzatan genç, süratli şekilde giden arabada yürekleri ağza getirdi. Bir süre bu şekilde ilerleyen genç daha sonra koltuğa oturdu.