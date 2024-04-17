Kendini "Superman" zanneden genç, yürekleri ağza getirdi | Video
Bursa'da seyir halindeki otomobilin camından sarkan genç, kendini "Superman" zannederken yürekleri ağza getirdi.
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