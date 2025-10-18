Kendisini polis olarak tanıtıp saldırgan tavırlar sergileyen alkollü şahıs gözaltına alındı | Video
18.10.2025 | 14:35
Ankara’da kendisini polis olarak tanıtıp saldırgan tavırlar sergilediği ileri sürülen kişi gözaltına alındı. Şüphelinin alkol etkisinde olduğu iddia edildi.
Olayla ilgili konuşan mağdurlardan biri, "Sarhoş biri yanımıza gelip kendisini devlet memuru olarak tanıttı. 'Ben polisim' diyerek orada bulunan 4 kızın üzerine yürüdü ve küfür etti. Yaşlı bir adama da saldırgan tavırlar da bulundu. İki günce önce aynı şeyleri bana da söylemişti. Ben de tepki göstermiştim. Polise haber verdik, şikayetçi oldu. Gelip aldılar" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:21
01:20
Su tankerine çarpan kamyonetin sürücüsü öldü: O anlar kamerada | Video 18.10.2025 | 14:14
00:39
01:12
01:36
Otomobillerin amblem ve aynalarını çalan şüpheliler yakalandı | Video 18.10.2025 | 12:31
06:15
00:53
Büyükçekmece’de yağmur nedeniyle kayan otobüs yoldan çıktı | Video 18.10.2025 | 11:18
00:57
E5 Büyükçekmece mevkiinde tır devrildi, trafik durma noktasına geldi | Video 18.10.2025 | 11:05
01:04
03:15
Kızgın boğa, otomobili boynuzlayıp böyle sürükledi | Video 18.10.2025 | 09:58
01:53
Durakta bekleyen çocuk ve kadına otomobil böyle çarptı | Video 18.10.2025 | 09:49
00:30
01:36
Fatih Ürek kalp krizi geçirmişti! Son durumu nasıl? | Video 17.10.2025 | 16:32
00:32
Maltepe’de dükkana pompalı tüfekle saldıran şüpheli yakalandı | Video 17.10.2025 | 16:15
01:37
02:33
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan iyi haber geldi | Video 17.10.2025 | 14:25
03:55
Ankara'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 6 yaralı | Video 17.10.2025 | 14:06
00:33
Sakarya merkezli 8 ilde sahte borsa dolandırıcılığı: 13 tutuklama | Video 17.10.2025 | 12:07
00:44
06:55
Kayınpederini bıçakla yaraladı, camdan küfürler savurdu! | Video 17.10.2025 | 11:40