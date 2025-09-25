Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Osmanlı sorusu!

ATV’nin beğeniyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerini ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de yine başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Efe Değişmiş isimli yarışmacı, 300 bin TL’lik soruyu görmeye hak kazandı. Yarışmacı karşısına çıkan Osmanlı sorusuna cevap vermedi, ancak cevabı izleyiciler dahil herkesi şaşırttı. İşte o soru!