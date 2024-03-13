Kırklareli’nde yaşlı çifti dolandıran şüpheliler yakalandı | Video 13.03.2024 | 11:05 Kırklareli’nde telefon ile yaşlı çifti dolandıran şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Çayırdere köyünde ikamet eden R.E'nin telefonu çaldı. Telefonda arayan kişi R.E'nin bir soruşturmada cinayet şüphelisi olarak adının geçtiğimi ve isminin geçememesi için evde bulunan ziynet eşyalarını istedi.Daha sonra şüpheliler eve geldi. Şüpheliler R.E'den şüpheliler bilezik, 5 yarım altın, 2 cumhuriyet altını, 8 çeyrek altını aldı.Durumu fark eden yaşlı çift durumu jandarmaya ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri D.S, D.Y, E.S, K.S. ve M.Ş.K'yı Pınarhisar ilçesinde yakaladı.Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ziynet eşyaları bulundu.Bulunan ziynet eşyaları R.E'ye teslim edildi.Yakalanan şüphelilerin jandarmada işlemleri devam ediyor.