Video Yaşam Kırşehir’de trajikomik olay: Otomobil kazı alanında kaldı
Kırşehir’de trajikomik olay: Otomobil kazı alanında kaldı

Kırşehir’de trajikomik olay: Otomobil kazı alanında kaldı

31.10.2021 | 13:29

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Kırşehir’de, MEDAŞ tarafından yapılan yenileme çalışmalarında bir otomobil kazı çalışmalarının ortasında kaldı.

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Yenice Mahallesi Şehit Şevket Fidanboy Caddesi üzerinde yapılan elektrik hatlarının yenileme çalışmalarında kazı çalışmalarının ortasında kalan ve sahibine ulaşılamayan otomobil ilginç görüntünün oluşmasına sebep oldu.

Bölgede çalışma yürüten MEDAŞ adına çalışan iş makinası kullanıcısı Volkan Sanı, 3 aydır çalışma yürüttüklerini ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. Sanı, "İş makinesi bölgede kullanıyorum. 3 aydır bölgede çalışma yapıyorum. Otomobilin sahibine trafik görevlileri ile ulaşmaya çalıştık fakat araç sahibinin yurt dışında olduğu belirlendi."dedi.

İLK KEZ BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞTI
Kırşehir'de, 3 aydır çalışma yürüten ve iş makinesi kullanan Sanı, "Bölgede kablo çektiğimiz için bekletme şansımız da olmadı. Gece kapatmak için geldik araç halen duruyordu. Araç park halinde biz ise çalışmalarımızı yürütüyoruz. Mecburiyetimizden dolayı böyle yaptık. İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum"dedi. Otomobilin park halindeki görüntüsü ise Kırşehir'de sosyal medya hesaplarında paylaşım rekorları kırdı.

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