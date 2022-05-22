Video Yaşam Klavye altından uyuşturucu ticareti kamerada | Video
Klavye altından uyuşturucu ticareti kamerada | Video

Klavye altından uyuşturucu ticareti kamerada | Video

22.05.2022 | 11:06

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Çağlayan’da internet kafeye gelen iki torbacıdan biri, klavyenin altında sakladığı uyuşturucu maddeyi parasını aldıktan sonra gence verdi. O an kameralara yansırken, Kağıthane Mobil Park polisi torbacıları ve müşterilerini kıskıvrak yakaladı.

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Olay, geçtiğimiz hafta perşembe günü saat 16.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, internet kafede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park Timi harekete geçerek müşteri gibi kafeye gelip beklemeye başladı. Bir sonra torbacı Nizam Ç.'nin kafeye girdiğini gören polis ekipleri, şahsı takibe aldı. Şahıs internet kafede bir masa açtırarak oturduğu sırada üzerinde bulunan uyuşturucuyu klavyenin altına sakladı. Nizam Ç., dikkat çekmemek için bir süre telefonla konuşuyormuş gibi yaparak bekledi. Gencin oyunu bitince de telefonu indiren şahıs, parayı aldıktan sonra klavyenin altındaki uyuşturucu maddeyi gence verdi. Şahıs kafeden çıkmak istediği sırada polis ekiplerinin baskınıyla yakalandı.

KAĞITHANE POLİSİ KLAVYELERİN ALTINDAN UYUŞTURUCU TOPLADI
Kafede inceleme yapan polis, üst katta da Şahin D. isimli torbacıyı yakalayarak gözaltına aldı. Kafenin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, klavyelerin altını tek tek kontrol etti. Klavyelerin altında çok sayıda eroin maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nizam Ç. ve Şahin D. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca torbacıdan uyuşturucu satın alan Engin S. ve Özgür Halis K. da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İNTERNET KAFE RUHSATSIZ OLDUĞU İÇİN MÜHÜRLENDİ
Öte yandan ekiplerin yaptığı aramaların ardından uyuşturucu ticaretinin yapıldığı internet kafenin ruhsatsız olduğu tespit edildi. Kağıthane Belediyesi zabıta ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından internet kafeyi mühürledi. Yaşanan uyuşturucu ticareti ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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