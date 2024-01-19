Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonu: 9 şüpheli yakalandı | Video 19.01.2024 | 15:57 Kocaeli ve İstanbul'da 12 adrese düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı, 12 mağdur kadın kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü "fuhuşa aracılık ve yer temin etme" suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 16 Ocak'ta Kocaeli'de 7, İstanbul'da 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 9 şüpheli yakalandı. İkametlerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 67 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 511 dolar, 9000 Özbekistan somu ve 89 bin 640 TL para ele geçirildi. Yabancı uyruklu 12 kadın da kurtarıldı. Kurtarılan kadınlar, gerekli işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.Gözaltına alınan 9 şüpheli ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.