Video Yaşam Komiserlik sınav sorularını sızdıran FETÖ’nün mahrem imamı Adana’da yakalandı | Video
Komiserlik sınav sorularını sızdıran FETÖ’nün mahrem imamı Adana’da yakalandı | Video

Komiserlik sınav sorularını sızdıran FETÖ’nün mahrem imamı Adana’da yakalandı | Video

27.02.2025 | 10:11

Batman Emniyet Müdürlüğünün mahrem imamlığı yaptığı öne sürülerek 7 yıl hapis cezasıyla aranan FETÖ’cü öğretmen Adana’da yakalandı. Yakalanan kişinin komiser yardımcılığı sınavlarında soruları örgüt üyelerine verdiği iddia edildi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2008-2013 yıllarında Batman Emniyet Müdürlüğünün mahremde imamlığını yapan FETÖ'cü Mehmet Emin Kocaman'ın (47) Adana'da olduğu bilgisine ulaştı.

7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan FETÖ terör örgütü üyesi Mehmet Emin Kocaman, Sarıçam ilçesinde bir müstakil evde olduğu saptandı. Bunun üzerine harekete geçen tem polisleri yaptığı operasyonla şüpheliyi yakaladı.

"KOMİSERLİK SINAVI SORULARINI SIZDIRMIŞ"
Yakalanan terör örgütü üyesi Kocaman'ın, Batman'da zümre başkanlığı yaparak sohbet toplantıları organize ettiği, örgüt içerisinde tayini çıkan kişileri aktarımı yaptığı ve komiser yardımcılığı sınavlarında sorguları örgüt üyelerine sızdırdığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaman cezaevine teslim edildi.
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