Video Yaşam Kontrolden çıkan araç restoran duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı | Video
Kontrolden çıkan araç restoran duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı | Video

Kontrolden çıkan araç restoran duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı | Video

11.08.2022 | 11:44

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Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan hafifi ticari araç önce kaldırımda bulunan ağaca, ardından bir restoran duvarına çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden karayolları istikametine seyir halindeki hafif ticari araç sürücü Bilal Ç. (21) belediye karşısına geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç ilk yolun sağ tarafında kaldırım üzerinde bulunan ağaca, ardından bir restoran duvarına çarparak durabildi. Kazada araç sürücünün yanı sıra araç içinde yolcu olarak bulunan Burak S. (25) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anında kaldırımda yaya ve restoranın o bölümünde kimsenin oturmaması muhtemel bir faciayı önledi.

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