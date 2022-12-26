Kontrolden çıkan pikap şarampole yuvarlandı: 3 yaralı | Video

Kastamonu’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlanarak takla atan pikaptaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu il merkezi Doğu Çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin S. idaresindeki pikap, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Şarampole yuvarlanan pikap takla attı. Kazada sürücü Hüseyin S. ile aynı araçta bulunan Yaşar A. ve İsmail A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.