Konvoyda tehlikeli hareket yapan şahsın ehliyetine el konuldu

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Sakarya’nın Arifiye ilçesinde asker konvoyunda otomobilin sürücü koltuğunu terk ederek tavan kısmına oturan, çalan müzik eşliğinde oynayarak "bu kadarına da pes" dedirten gencin ehliyetine el konuldu.
Arifiye ilçesinde bu kadarı da olmaz dedirten görüntüler asker konvoyunda çekildi. Konvoyda seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, direksiyonu bırakarak aracın dışına çıktı. İlerleyen aracın dışında çalan müzik eşliğinde oynamaya başlayan genç, bir süre sonra otomobilin tavan kısmına oturdu. Yaptığı hareketler ile hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan gencin duyarsız hareketi ise konvoyda ilerlemekte olan bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Trafiği tehlikeye atan ve adeta ölüme meydan okuyan genç sürücü bu anları sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı. Görüntülerde ilerleyen aracın sürücü koltuğundan dışarıya çıkan gencin müzik eşliğinde oynadığı anlar yer aldı. Görüntüler sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tespit ettiği sürücü G.K.'ya 47/1/d (Trafik güvenliğini tehlikeye sokma) ve 73/A (Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek) maddelerinden trafik cezası yazılarak ehliyetine el kondu.
Öte yandan, para cezası yazılan ve ehliyetine el konulan sürücü hakkında TCK 179/2 (Ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) maddesinden de işlem yapıldı.