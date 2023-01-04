Konya Valisi Özkan: “Maalesef 2 askerimiz şehit oldu, yaralılarımızın durumları iyi” | Video

Konya Valisi Vahdettin Özkan, sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 askerin şehit olduğunu, yaralanan 2 askerin durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Vali Özkan, Konya Adana Karayolu'nda 2 askerin şehit olduğu trafik kazasında yaralanan 2 askeri tedavi gördükleri Konya Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Özkan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Maalesef yoğun sisten mütevellit bugün meydana gelen kazaya bir askeri aracımız da karıştı. 2 askerimiz maalesef şehit oldu, 2 askerimiz de yaralı halde hastaneye intikal ettirildi. Yaralıların durumu iyi. İnşallah tüm trafik kurallarına azami derecede dikkat ederek kazaların en aza indirilmesi için hep beraber bir hassasiyet göstermemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Tekrar başımız sağolsun, ailelere sabrı cemil, yaralılara acil şifa diliyorum" dedi.