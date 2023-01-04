Konya Valisi Özkan: “Maalesef 2 askerimiz şehit oldu, yaralılarımızın durumları iyi” | Video
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Konya Valisi Vahdettin Özkan, sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 askerin şehit olduğunu, yaralanan 2 askerin durumlarının iyi olduğunu söyledi.