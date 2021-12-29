Konya'da seyir halindeki otomobil alev aldı | Video

KONYA'da seyir halindeki otomobilin motor kısmı belirlenemeyen nedenle alev alması sonucu sürücü İbrahim Küçükgenç, araçtan inip son anda kurtuldu. Alevler ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Ankara Caddesinde meydana geldi. İbrahim Küçükgenç idaresindeki otomobil seyir halindeyken, motor kısmı belirlenemeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden Küçükgenç, aracını durdurup, inip son anda kurtardı. Alevler ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırırken, otomobil ise kullanılmaz hale geldi.