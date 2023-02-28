Köpek dövüşüne jandarma baskını: 15 gözaltı | Video
Denizli’de köpek dövüşü yaptırıldığı ihbarına giden jandarma ekipleri, aralarında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arananda olmak üzere toplamda 15 kişiyi gözaltına aldı.
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