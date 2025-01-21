Video Yaşam Kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına girerken yakalandı: 2 gözaltı | Video
Kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına girerken yakalandı: 2 gözaltı | Video

Kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına girerken yakalandı: 2 gözaltı | Video

21.01.2025 | 10:52

Samsun'da kopya düzeneğiyle Motorlu Taşıtlar Sınavına giren bir kişi ile kendisine dışardan yatdım eden şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir lisede Motorlu Taşıtlar Sınavına giren bir şahsın elektronik cihazlarla dışarıdan yardım alacak şekilde tasarlanmış kopya düzeneğiyle sınavı geçmeye çalıştığı tespit etti.

Sınav sırasında, gizli kopya düzeneğiyle sınava giren M.K.(51) ve okula yakın bir araçta gizli düzeneği yöneten organizatör C.K.(53), polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların üst ve araç aramalarında, 2 adet mikro casus kulaklık, 1 adet kamufle edilmiş yaka kamerası, 2 adet mobil wifi aktarım cihazı, 3 adet cep telefonu, 1 adet düzenek bataryası, 5 adet küçük kulaklık pili, 4 adet sim kart, 1 adet cımbız, 1 adet düzenek için hazırlanmış düğme, 2 adet şarj adaptörü ve kablosu ile 2 adet bant ele geçirildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezleri Hakkında Kanuna muhalefet suçundan gözaltına alınan 2 kişi bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi.
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