Kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına girerken yakalandı: 2 gözaltı | Video
Samsun'da kopya düzeneğiyle Motorlu Taşıtlar Sınavına giren bir kişi ile kendisine dışardan yatdım eden şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.
Sınav sırasında, gizli kopya düzeneğiyle sınava giren M.K.(51) ve okula yakın bir araçta gizli düzeneği yöneten organizatör C.K.(53), polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şahısların üst ve araç aramalarında, 2 adet mikro casus kulaklık, 1 adet kamufle edilmiş yaka kamerası, 2 adet mobil wifi aktarım cihazı, 3 adet cep telefonu, 1 adet düzenek bataryası, 5 adet küçük kulaklık pili, 4 adet sim kart, 1 adet cımbız, 1 adet düzenek için hazırlanmış düğme, 2 adet şarj adaptörü ve kablosu ile 2 adet bant ele geçirildi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezleri Hakkında Kanuna muhalefet suçundan gözaltına alınan 2 kişi bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi.
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