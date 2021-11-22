Küçük Müslüme'yi bulan çoban Müge Anlı'da anlattı "Kıyafetleri üzerinde değildi" | Video
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Mersin'de Müslüme Bebek olayında son dakika! Sorguları sürüyor 22.11.2021 | 09:05
Müge Anlı'da aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümü Türkiye'yi derinden sarstı. Günlerdir konuşlan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 3 gündür gözaltına bulunan aile fertlerinden baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri, dedesi ile bazı yakınlarının gece boyunca ifadelerinin alınmasına devam edildi. Olayla ilgili kritik güne girildi... 'Müslüme neden öldü?' sorusu cevap bulamadı. Öte yandan küçük kızın vücut bütünlüğünün bozulmadığı, darp ve yara izinin olmadığı öğrenildi. Müslüme'nin cansız bedenini bulan kadın çoban Müge Anlı canlı yayına katıldı. Şu ifadeleri kullandı: "Kıyafetleri üzerinde değildi...