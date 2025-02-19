Küçükçekmece’de metrobüs alt geçidini su bastı, yolcular paletlerin üzerinde yürümeye çalıştı | Video 19.02.2025 | 09:51 Küçükçekmece Cennet Mahallesi metrobüs durağı alt geçidini su bastı. Belediye ekipleri, koydukları paletler ile yolcuların geçişlerini sağlamaya çalıştı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Cennet Mahallesi metrobüs durağı alt geçidini su bastı. Belediye ekipleri, yolcuların geçişlerini yere koydukları paletler ile sağlamaya çalıştı. Su baskınının, dere yatağı üzerinde inşa edilen alt geçitte su baskınlarını önlemek için 24 saat çalışan su pompalarının bozulması sebebiyle meydana geldiği öğrenildi. Belediye ekiplerinin altgeçitteki su tahliye çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, yolcuların paletlerin üzerinde yürümeye çalıştıkları anlar cep telefonları ile görüntülendi.