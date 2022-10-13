Küçükçekmece’de taksici terörü kamerada! Tartıştığı kişiye bıçak çekip aracı üzerine sürdü | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:35
07:20
09:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Ekim 2022 Perşembe atv izle! | Video 13.10.2022 | 10:26
00:32
07:16
01:43
04:18
Antalya'da dehşet! Yaşlı kadını sokak ortasında vurarak öldürdü | Video 13.10.2022 | 09:16
02:06
00:37
Beykoz'da sürücülerin yumruklu kavgası kamerada | Video 13.10.2022 | 09:24
00:38
Ankara’da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı | Video 13.10.2022 | 09:09
01:05
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 yaralı | Video 13.10.2022 | 08:41
02:16
Ataşehir’de kamyonet şoförü dükkana daldı! 1 ölü, 1 yaralı | Video 13.10.2022 | 08:41
02:11
Iğdır’da meydan muharebesi gibi kavga! Sandalyeler havada uçuştu | Video 13.10.2022 | 01:29
02:12
Edirne'de su borusu patladı, asfaltta metrelerce göçük oluştu | Video 13.10.2022 | 01:29
04:58
Bulunan geyiğin "Mete" olduğu anlaşıldı | Video 13.10.2022 | 00:42
02:25
01:06
İETT şoförü tartıştığı yolcuya yumruklar savurdu | Video 12.10.2022 | 21:35
02:27
Sigara içeyim derken az daha mahalleyi yakıyordu | Video 12.10.2022 | 21:14
01:09
İzmir’de kreş yakınında silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 12.10.2022 | 21:07
08:09
Şampiyon atın yavruları rekor fiyatla satıldı | Video 12.10.2022 | 20:27
Küçükçekmece’de henüz bilinmeyen bir nedenle vatandaşla tartışan taksi sürücüsü, elindeki ekmek bıçağı ile saldırdı. Ardından aracı tartıştığı şahsın üzerine sürdü. Taksicinin adeta terör estirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.