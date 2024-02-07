Video Yaşam Küçükçekmece’de tartıştığı esnafa kurşun yağdırdı: 2 yaralı | Video
Küçükçekmece’de tartıştığı esnafa kurşun yağdırdı: 2 yaralı | Video

Küçükçekmece’de tartıştığı esnafa kurşun yağdırdı: 2 yaralı | Video

07.02.2024 | 10:02

Küçükçekmece’de kimliği belirsiz şahıs tartışma sırasında cadde ortasında iki kişiye ateş ederek kayıplara karıştı. Olayda cadde esnafı 2 kişi bacaklarından yaralandı.

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Olay, dün gece saatlerinde Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz şahıslar arasında nedeni bilinmeyen kavga çıktı. Kavga sırasında taraflardan biri cadde üzerindeki bir ayakkabı mağazasına sığındı. Daha şahıslardan biri de adamın arkasından mağazaya girdi. Mağaza sahipleri ile şahıslar arasında tartışma yaşanırken olay, dükkanın dışına taştı. Bu sırada şüphelilerden biri belinden silahını çıkarırken, mağazaya sığınan taraf ise olay yerinden kaçtı. Silahlı şahıs, tartıştığı mağaza sahiplerine cadde ortasında defalarca ateş etti. Kurşunların hedefi olan iki kişi bacaklarından yaralanırken mermilerin bir kısmı ise cadde üzerindeki kahve dükkanının camına isabet etti. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine caddeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri caddede çalışma yaptı. Polis ekiplerinin şüpheli şahsı arama çalışmaları ise devam ediyor.
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