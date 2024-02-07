Küçükçekmece’de tartıştığı esnafa kurşun yağdırdı: 2 yaralı | Video
Küçükçekmece’de kimliği belirsiz şahıs tartışma sırasında cadde ortasında iki kişiye ateş ederek kayıplara karıştı. Olayda cadde esnafı 2 kişi bacaklarından yaralandı.
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