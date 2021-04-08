Kurdun dağ keçisi avı görüntülendi | Video
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Erzincan'da kurdun yaban keçisini avladığı anlar, profesyonel av rehberi Fahri Akoğlu tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kentin güney kesimindeki Munzur Dağları'nda doğa gezisine çıkan profesyonel av rehberi Fahri Akoğlu, dağ keçisi sürüsünü takip eden kurdu görünce yanındaki kamera ile o anları kayda almaya başladı. Kurt, karla kaplı bölgede dağ keçilerini kayalık bir alanda sıkıştırdıktan sonra içlerinden birini yakaladı. Dağ keçisini ağzına alan kurt, bölgeden uzaklaştı.