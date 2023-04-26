Kuveytli 4 kişilik ailenin bulunduğu otomobil alev alev yandı | Video
İçinde Kuveyt uyruklu karı koca ve 2 çocuklarının bulunduğu bir otomobil Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi Kavşağı yakınlarında motor bölümünden yanmaya başladı. Bir anda alev topuna dönen araçtaki aile araçtan inerek canlarını kurtarırken, yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
ARAÇ BİR ANDA ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Motor bölümünden yanmaya başlayan otomobil bir anda alev topuna dönerken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan araca müdahale eden ekipler aracı söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında araçtan inen Kuveyt uyruklu aile büyük bir şok yaşadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
Bursa’da 50 bin lira borç için kan aktı : 1 ölü 2 yaralı | Video 26.04.2023 | 16:53
02:22
Kuveytli 4 kişilik ailenin bulunduğu otomobil alev alev yandı | Video 26.04.2023 | 16:51
02:23
Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi | Video 26.04.2023 | 16:48
03:35
14 yaşındaki çocuk silahla vurulmuş halde ölü bulundu | Video 26.04.2023 | 16:03
05:40
Başakşehir Şehir Hastanesi'nin sakuraları çiçek açtı | Video 26.04.2023 | 16:04
01:56
01:26
İstanbul’da büyük çaplı uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı | Video 26.04.2023 | 15:43
02:53
Tokat’ta hafif ticari araçla kamyon çarpıştı: 7 yaralı | Video 26.04.2023 | 15:41
02:59
Yayalara yol veren ATV’ye hafif ticari araç çarptı: 3 yaralı | Video 26.04.2023 | 15:14
01:56
07:32
00:58
Pendik’te 2 grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü | Video 26.04.2023 | 13:58
04:02
04:40
00:14
Şırnak'ta akaryakıt yüklü tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 26.04.2023 | 14:00
01:21
Gelibolu’da araç takla attı: 2 yaralı | Video 26.04.2023 | 13:30
02:38
02:29
03:36
İETT otobüsü kamyonete çarptı, düşen sürücü otobüsün altında kaldı | Video 26.04.2023 | 13:00
01:14
Amcasına kızıp otomobiline zarar verdi | Video 26.04.2023 | 13:00