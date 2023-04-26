Video Yaşam Kuveytli 4 kişilik ailenin bulunduğu otomobil alev alev yandı | Video
Kuveytli 4 kişilik ailenin bulunduğu otomobil alev alev yandı | Video

Kuveytli 4 kişilik ailenin bulunduğu otomobil alev alev yandı | Video

26.04.2023 | 16:51

İçinde Kuveyt uyruklu karı koca ve 2 çocuklarının bulunduğu bir otomobil Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi Kavşağı yakınlarında motor bölümünden yanmaya başladı. Bir anda alev topuna dönen araçtaki aile araçtan inerek canlarını kurtarırken, yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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Olay saat 13.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bader Salah Faleh Albader Al Saadoun (33) isimli Kuveyt Uyruklu bir şahsın kullandığı otomobil Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, İstanbul istikametine seyir halindeyken otomobilin motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücüsünün yol kenarına çektiği araçta bulunan ve sürücü, eşi ve 2 çocuğu araçtan inerek uzaklaştı.

ARAÇ BİR ANDA ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Motor bölümünden yanmaya başlayan otomobil bir anda alev topuna dönerken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan araca müdahale eden ekipler aracı söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında araçtan inen Kuveyt uyruklu aile büyük bir şok yaşadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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