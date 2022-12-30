Kuyumcu soygunundaki cinayet 7 yıl sonra çözüldü | Video

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Gaziantep’te yaklaşık 7 yıl önce meydana gelen ve bir kişinin öldüğü kuyumcu soygununun failleri, olay yerinden kaçarken yere attıkları maskeden alınan DNA örnekleri ile ortaya çıktı.
Olay yerindeki delilleri toplayan ekipler, diğer taraftan ise olay yerinden kaçtığı güzergaha uzanan bölgede çalışma yürüterek, şahısların kimliğini tespit etmeye çalıştı.
MASKEDEKİ DNA ÖRNEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI
Olay Yeri İnceleme çalışmalarında şüpheli şahısların kaçış güzergahında atılı vaziyette bulunan bir adet maske incelenmek üzere Diyarbakır Bölge Kriminal polis Labaratuvarına gönderildi. Maske üzerinden alınan DNA örnekleri incelenen laboratuarda örneklerin kime ait olduğu belirlendi. 27 Haziran 2022'de gelen laboratuar sonuçlarında ise maskenin, daha sonraki tarihte işlediği "yağma" suçundan dolayı hali hazırda cezaevinde tutuklu bulunan M.K'ya ait olduğu belirlendi.
2 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI
Ekipler, olayın işleniş şekli, daha önceki benzer olayların karşılaştırılması, şüpheli profillerinin ve şüpheli şahısların kaçış güzergahında yapılan incelemede ise F.K. ve Y.A. isimli 2 şüpheli şahsın olayla bağlantılı olduğunu tespit etti, Hakkında yakalama çalışmalarına geçilmiş, F.K. ve Y.A. isimli şüphelileri 27 Ekim 2022 tarihinde ise yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri Adli Mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.