Video Yaşam LGS nakil işlemi ile ilgili son dkaika haberi: LGS nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Liselere giriş nakil başvuru şartları | Video

LGS nakil işlemi ile ilgili son dkaika haberi: LGS nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Liselere giriş nakil başvuru şartları | Video

LGS nakil işlemi ile ilgili son dkaika haberi: LGS nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Liselere giriş nakil başvuru şartları | Video
10.08.2020 | 11:08

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LGS nakil işlemi ile ilgili son dkaika haberi: LGS nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Liselere giriş nakil başvuru şartları | Video 01:45
LGS nakil işlemi ile ilgili son dkaika haberi: LGS nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Liselere giriş nakil başvuru şartları | Video 10.08.2020 | 11:08
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LGS tercihlerinin sona ermesinin ardından lise tercih sonuçları açıklandı. Tercih sonuçları ile ilgili aklında soru işareti olan ya da lisesini değiştirmek isteyen öğrenciler, LGS nakil başvurusu hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, LGS nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir? Bu başlık altında, LGS tercih sonuçları sonrası LGS nakil başvuru şartları ve nasıl yapılacağı ile ilgili detaylar yer almaktadır.

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