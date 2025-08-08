Video Yaşam Lise öğrencisi genç kız, cipin çarpmasıyla hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video
08.08.2025 | 09:53

İstanbul'un Tuzla ilçesinde staj yaptığı iş yerine gitmek üzere evinden çıkan lise öğrencisi, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir cipin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çocuk, 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 22 Temmuz 2025 tarihinde Tuzla'da meydana geldi. İddiaya göre, staj eğitimi için sabah saatlerinde evinden çıkan 17 yaşındaki Esma Nur Aydın'a yaya geçidinden karşıya geçmek istediği sırada hızla gelen bir cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çocuk, 14 gün süren yaşam mücadelesini 5 Ağustos'ta kaybetti. Aydın'dan gelen acı haberle yıkılan ailesi, kazaya sebep olan sürücü C.E.'nin en ağır cezayı almasını istediklerini belirtti.

"ESMA NUR TEK ÇOCUĞUMUZDU, HAYALLERİ VARDI, UMUTLARI VARDI"
Kızlarının henüz hayatının baharında olduğunu söyleyen acılı baba Murat Aydın, "Kızım sabah saatlerinde staj yaptığı yere gitmek için evden çıktı. Rauf Orbay Caddesi'nde okulunun önünden yolun karşısına geçmeye çalışırken, hızla gelen bir kadın sürücü çocuğuma çarpıyor. 14 gün boyunca yoğun bakımda kaldı, ama kurtarılamadı. Vefat ettikten sonra ölüm haberini alınca bu kadın sürücü kaçtı. Akşam saatlerinde Sakarya'da yakalandığını öğrendik. Firari olarak aranıyordu, yakalanıp buraya getirildi. Tutuklama kararı çıkmış, şu anda cezaevinde. Biz adalet istiyoruz. Bu bizim başımıza geldi ama başkalarının başına gelmesin. Esma Nur tek çocuğumuzdu. Hayalleri vardı, umutları vardı. Hiçbirini gerçekleştiremeden 17 yaşında hayata veda etti. Adalete güveniyoruz, gereğinin yapılmasını istiyoruz. Bu davanın sonuna kadar takipçisiyiz" şeklinde konuştu.

Kazada Esma Nur Aydın'ın ölümüne neden olan ve olay sonrası firar eden sürücü C.E.'nin ise yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
