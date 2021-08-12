Lüks yat alevlere teslim oldu | Video

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Çin’in Şangay kentinde içinde 11 kişinin bulunduğu lüks yatta yangın çıktı.
Çin'in Şangay kentindeki Huangpu Nehri üzerindeki lüks yatta geçtiğimiz çarşamba günü yangın çıktı. Yangın sırasında yatın içinde bulunan 11 kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı.
Yangının kısa sürede büyümesi ile lüks yat alev topuna dönerken, kullanılamaz hale geldi. Deniz polisi Lu Jingjun yaptığı açıklamada, "Yata yaklaştığımızda, havada yoğun siyah duman ve yangın vardı.
Yattaki insanlar can yeleklerini giymişlerdi ve çok endişeli görünüyorlardı" ifadelerini kullandı. Lu, aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 9 kişinin yattan, nehirden ise 2 kişinin kurtarıldığını açıkladı.