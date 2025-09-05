Malatya’da destan yazıldı! İşte tamamlanan köy evleri ve binalar | Video

Asrın felaketinde büyük yara alan illerden olan Malatya’da devlet destan yazdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yoğun çalışmaları sonucu köy evleri ve binalar yapıldı. Sabah.com.tr o evleri havadan görüntüledi.