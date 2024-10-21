Video Yaşam Maltepe'de sipariş kavgasında yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video
Maltepe'de sipariş kavgasında yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video

Maltepe'de sipariş kavgasında yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video

21.10.2024 | 12:40

Maltepe'de bulunan bir AVM'de restoran personeli ile müşteri arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay dün akşam saatlerinde Maltepe'de bulunan bir AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, siparişi geciken müşteri ile restoran personeli arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay taraflar arasında tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. O esnada AVM'de bulunan vatandaşlar ve temizlik personeli ikiliyi ayırmaya çalıştı. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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