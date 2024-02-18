Maltepe'de taksi durağını basıp şoförü silahla böyle vurdu | Video 18.02.2024 | 14:36 Maltepe’de taksi durağında çıkan tartışmasa şoförü silahla yaralayan şahıs yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Maltepe Fındıklı Mahallesi Çınar Sokak üzerinde 16 Şubat tarihinde Boran Taksi isimli işyerinde Yusuf A.(23) isimli şahsın Fırat Nebi Sürer isimli şahsı sol baldırından vurduktan sonra olay yerinden kaçması üzerine Maltepe Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler şahsı yakalamaya yönelik çalışmalara başlattı. Dün Yusuf A. isimli şahıs ekipler tarafından yakalandı. Şahıs yasal işlemler için Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise taksi durağına gelen Yusuf A.'nın şoför Fırat Nebi Sürer ile tartıştıktan sonra silahla bacağına ateş ettiği görülmekte. Görüntüde, Sürer'in bacağını tutarak acılar içinde kendini yere attığı da görülmekte.