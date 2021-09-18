Marmaris'te doğa yeniden canlanıyor | Video

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Marmaris ilçesinde, çıkan yangında 13,650 hektar orman alanın kül olmasının üzerinden 50 gün geçti. Yanan alanlarda incelemelerde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, maki türlerinin yeşerdiğini belirterek, yangından az etkilenen bölgelerde canlı türlerinin görülmeye başladığını söyledi.