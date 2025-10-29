Mersin'de işçi midibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı | Video
29.10.2025 | 13:08
Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.
Kaza yerinde jandarma ekipleri inceleme yaparken ölenlerin isimleri de belli oldu. Kaza ölenlerin Hasan Cin (42), Mustafa Cin (53) ve Mehmet Perçemli (54) olduğu belirtildi.
Öteyandan hastanede tedavisi süren yaralılardan 1'inin durumunun kritik olduğu diğerlerinin ise iyi olduğu öğrenildi.
